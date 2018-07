Meteo, si alzano le temperature. Ma incombe un nuovo peggioramento

Rafforza l'anticiclone africano e si alzano le temperature. Su tutto il Forlivese la colonnina di mercurio è oscillata tra 33 e 34°C. L'alta pressione, spiega il servizio meteorologico dell'Arpae, "appare moderatamente contrastata dalla circolazione depressionaria del Nord europeo in un equilibrio tale da promuovere alle nostre latitudini flussi zonali caratterizzati da un ridotto apporto di aria calda e umida proveniente dal Mediterraneo a vantaggio di aria meno umida e meno instabile proveniente dalle latitudini superiori".

"I flussi zonali si manterranno senza variazioni di rilievo per buona parte della settimana, mantenendo un tempo soleggiato e un recupero delle temperature fino a 35 gradi, con episodi temporaleschi sempre possibili ma scarsamente probabili e possibilmente solo sulle zone in rilievo", viene aggiunto. Tuttavia le condizioni atmosferiche sembrano destinate a peggiorare proprio nel weekend: "Sull'area atlantica - viene comunicato - si va preparando un'alta onda depressionaria, questa volta più grande e approfondita di quella che sta passando. Il suo lento spostamento verso est dovrebbe portarla in prossimità della nostra regione nel finire della settimana. Se e come condizionerà il tempo sul nostro territorio lo vedremo con più precisione nelle giornate a venire".