Maltempo, piogge intense e temporaneo disgelo: rischio frane ed esondazioni

Nuova allerta "arancione" per "criticità idraulica e idrogeologica" (l'equivalente di esondazioni e frane) e stato del mare. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna spiega che "la perturbazione ancora presente sul nostro territorio determinerà condizioni di maltempo ancora per la prima parte della giornata di sabato. Si avranno precipitazioni deboli a carattere nevoso a partire da quote collinari, con accumuli dell'ordine di 10-20 centimetri progressivi dalla collina alla montagna, in attenuazione ed esaurimento durante la giornata. Per il resto del territorio piogge deboli in progressivo esaurimento".

Il picco del maltempo è atteso nella nottata tra venerdì e sabato, quando ci sarà un'intensificazione delle precipitazioni ed un temporaneo innalzamento delle temperature in quota per un richiamo di correnti miti dai quadranti meridionali. Questo favorirà un innalzamento temporaneo delle zero termico, con nevicate confine solo oltre i 1300 metri. Le correnti più calde potranno favorire il parziale scioglimento della neve caduta abbondante in questi giorni su tutto l'entroterra, contribuendo così ad aumentare il volume dei corsi d'acqua e dei fossati. Tra venerdì e sabato si attendono oltre i 40 millimetri di pioggia su tutto il territorio, con picchi maggiori nell'entroterra.

Sabato pomeriggio ci sarà una brevissima tregua, in attesa di un nuovo cambiamento atmosferico, questa volta per effetto di un'irruzione di aria fredda di matrice artico-siberiana. Tale determinerà domenica un sensibile abbassamento delle temperature e la possibilità di nevicate, deboli in pianura e più intense sulla fascia pede-collinare. Seguirà una forte diminuzione delle temperature, con valori decisamente inferiori allo zero sia per le minime che per le massime. Lunedì non si escludono isolate nevicate, mentre tra martedì e mercoledì il maltempo concederà una tregua, in un contesto comunque da brivdi. Giovedì possibile peggioramento delle condizioni atmosferico, con rischio neve a quote molto basse.