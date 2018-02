Maltempo, temporanea tregua. Ma c'è l'allerta per possibile frane in collina

Dopo le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta gialla per "criticità idrogeologica". Nell'avviso viene infatti evidenziato come siano "possibili fenomeni franosi localizzati dovuti alla combinazione fra stato di saturazione dei suoli e possibile scioglimento della neve alle quote collinari e medio montane". Sotto controllo invece il livello idrometrico dei fiumi Rabbi, Montone e Ronco, dopo aver superato per alcune ore, in particolar modo nelle aree dell'entroterra, il livello 1. Dopo la tregua di domenica e lunedì, è attesa per martedì una nuova ondata di maltempo, con piogge in pianura e nevicate oltre gli 800 metri. Successivamente, prevede l'Arpae, "la circolazione depressionaria che interessa il Mediterraneo andrà progressivamente ad attenuarsi. Mercoledì persistono condizioni di tempo instabile con precipitazioni, nevose sino a bassa quota. E' previsto un miglioramento da giovedì sino a termine periodo, con nuvolosità variabile e possibilità di deboli precipitazioni sui rilievi. Le temperature tenderanno a calare mercoledì, per poi stabilizzarsi".