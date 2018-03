Domenica piovosa dal pomeriggio: continua l'allerta per rischio frane

Continua l'allerta di Protezione Civile per rischio frane, smottamenti e innalzamento dei livelli dei fiumi in virtù anche della nuova ondata di maltempo attesa per domenica. Nell'avviso viene specificato che sono attesi tra 10 e 20 millimetri di precipitazione, con quota neve intorno ai 1000 metri tra il tardo pomeriggio e sera. Le temperature minime sono attese in flessione tra 5 e 6 gradi; così come le massime che oscilleranno tra 8 e 11 gradi. I venti oscilleranno deboli prevalentemente orientali. Lunedì mattina il cielo si presenterà coperto con precipitazioni diffuse, in progressiva attenuazione e successivo esaurimento ad iniziare dalla pianura nel corso della mattinata. Neve a quote collinari. Non si escludono comunque, temporanei abbassamenti, anche a quote pedecollinari.