Meteo, e dopo la neve l'incubo gelicidio: scatta l'allerta "arancione"

Dalla neve al gelicidio. Si annuncia un'altra giornata critica per il Forlivese. Le previsioni meteo per venerdì lasciano poche speranze: è previsto l'insidioso fenomeno della pioggia che congela al suolo, ben più difficile da gestire rispetto alla neve. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "arancione": "Già a partire dalle ore serali di giovedì sono previste precipitazioni di pioggia che gela sulle colline e i rilievi romagnoli. Nella prima parte della giornata di venerdì un nuovo impulso perturbato apporterà precipitazioni estese all'intero territorio regionale, che tenderanno ad esaurirsi nella seconda parte della giornata. I fenomeni sono previsti a carattere di neve sulle province occidentali, mentre sul restante territorio si avranno fenomeni di pioggia che gela al suolo. Nelle aree con accumulo di neve, al termine delle precipitazioni, saranno possibili gelate al suolo". Contemporaneamente è stata diramata un'allerta "gialla" per criticità idrogeologica, riferita al possibile verificarsi di fenomeni franosi. "Non si prevedono innalzamenti del reticolo idrografico minore", viene spiegato.

