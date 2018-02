Meteo, dopo la neve il crollo termico: scatta l'allerta per gelate

Una spolverata in pianura ed una spessa coltre bianca nell'entroterra. Attesa ed annunciata dai meteorologi, la neve è arrivata a coprire tutto il Forlivese. L'ondata di maltempo, alimentata da aria fredda dal Nord Europa, è destinata ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite che favoriranno un repentino abbassamento delle temperature, che si porteranno al di sotto dello zero. Per questo motivo la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per gelate. Infatti sono attese "su tutti i rilievi e nelle zone più prossime alle colline, dove è presente neve al suolo".

Per i prossimi giorni, il servizio meteorologico dell'Arpae non esclude altre nevicate. Si legge nel bollettino diramato sabato mattina: "La presenza di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo occidentale, associata all'ingresso di correnti fredde dal nord, porterà marcata instabilità ad inizio periodo, con precipitazioni diffuse e probabilità di nevicate anche in pianura. Le temperature saranno in diminuzione, più accentuata a termine periodo".