Meteo, weekend frizzante e ventoso. Febbraio si chiuderà con temperature primaverili

Fine settimana soleggiato, ma frizzante e ventoso. L'Emilia Romagna sarà infatti lambida da un'irruzione di aria fredda, che avrà come target il centro-sud. Soffieranno correnti dai quadranti nord-orientali, che, oltre a far calare le temperature, spazzeranno via le sostanze inquinanti dalle città. La Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla". Viene spiegato che "già dalle prime ore di sabato è prevista un'intensificazione della ventilazione nord-orientale sul mare, settore costiero e rilievi centro-orientali con avvezione di aria fredda che determinerà un sensibile calo termico".

"Sui crinali appenninici centro-orientali sono previsti venti di 35/40 nodi (62/74 Km/h) - viene aggiunto -. Sulla costa la ventilazione si manterrà per tutta la giornata su valori prossimi ai valori di soglia di 34 nodi (62 Km/h) come vento medio ma con alta probabilità di frequenti raffiche di intensità superiore. I venti forti sul mare determineranno un aumento del moto ondoso da molto mosso sotto costa ad agitato al largo con altezza dell'onda superiore a 2.5 metri". Le temperature sono previste in sensibile diminuzione, con valori attorno a -2/-3 gradi sulle pianure interne, 2/3 gradi invece sulla costa. Le massime oscilleranno fra 7 e 9 gradi.

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "la presenza di una vasta area anticiclonica sul nord Italia manterrà condizioni di tempo stabile nel periodo preso in considerazione. Pertanto sono attese condizioni di cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con temperature in progressivo e deciso aumento. Le massime si porteranno a ridosso dei 18 gradi in pianura, valori sensibilmente superiori alla media stagionale, mentre le minime saranno di qualche grado superiori allo zero".