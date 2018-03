Meteo, perturbazione atlantica in agguato: scatta l'allerta vento sui rilievi

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per vento. L'approssimarsi di una perturbazione atlantica, viene specificato, determinerà un aumento della ventilazione, che sarà forte sul crinale (circa 70 chilometri orari). Possibili raffiche fino a 55 chilometri sulla fascia collinare. La settimana che conduce al weekend pasquale vedrà un aumento della nuvolosità, accompagnato da rovesci sui rilievi nella giornata di venerdì. "Il transito di una veloce onde depressionaria - specifica l'Arpae dell'Emilia Romagna - determinerà tempo perturbato nella giornata di sabato; successivamente è atteso un rapido miglioramento per il rimontare del campo di alta pressione. Le temperature sono attese in diminuzione nella giornata di sabato, con progressivo aumento dalla giornata di domenica".