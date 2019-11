Maltempo, resta l'allerta per rischio frane. Nel weekend ancora piogge

L'ondata di maltempo che martedì ha bagnato la Romagna si attenuerà già dalla prima mattinata di mercoledì. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha comunque diramato un'allerta "gialla" per "criticità idrogeologica" perchè nell'entroterra non si escludono possibili smottamenti. Per mercoledì, si legge nell'avviso, "sono previste, in mattinata, precipitazioni deboli e irregolari sul settore centro occidentale; i fenomeni tenderanno ad esaurirsi nel corso del pomeriggio". Le temperature massime oscilleranno attorno ai 12°C. Giovedì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede prevalenti condizioni di cielo poco nuvoloso nel primo mattino, con rapido aumento delle nubi da ovest già nel corso della tarda mattinata. Le temperature sono previste in lieve aumento, per effetto di una ventilazione dai quadranti sud-orientali, ed oscilleranno tra 10 e 14°C.

Nel weekend si attendono nuove condizioni di tempo perturbato: "L'approfondirsi di una nuova saccatura atlantica sul Mediterraneo occidentale apporterà sulla nostra regione una nuova fase di maltempo nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, quando avremo piogge diffuse intervallate da temporanee attenuazioni dei fenomeni - avverte l'Arpae -. Lunedì giornata con parziali schiarite. Le temperature diminuiranno nella giornata di sabato per poi aumentare".

