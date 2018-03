Meteo, nuovo peggioramento: piogge deboli, ma possibili "venti di burrasca"

Nuova ondata di maltempo sta per abbattersi sul Forlivese. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per "criticità idraulica e idrogeologica", per il rischio di frane ed innalzamento dei fiume, ed "arancione" per vento per la fascia pianeggiante e per quella pedemontana. "Il transito di una perturbazione di origine atlantica determinerà precipitazioni nella giornata di giovedì - esordisce l'avviso -. Inizialmente i fenomeni saranno di debole-moderata intensità, in intensificazione dal pomeriggio, sopratutto sulla zona appennica dove le precipitazioni potranno essere a carattere di rovescio di forte intensità". Il bacino romagnolo sarà meno interessato dal transito perturbato, con quantitativi attesi tra 5 e 10 millimetri.

La ventilazione sarà da sud-ovest in intensificazione nel pomeriggio-sera sulla zona appenninica e fascia collinare: sono previsti, si legge nell'avviso, "valori di intensità forte-burrasca moderata (velocità tra 62 e 74 Km/h) con locali raffiche di intensità superiore". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni. Venerdì è prevista una temporanea pausa, mentre successivamente è atteso un nuovo peggioramento. "Nel fine settimana - si legge nelle previsioni dell'Arpae - sono attese precipitazioni diffuse in particolare nella giornata di sabato quando la quota neve si attesterà sopra i 1000 metri. Domenica e lunedì nuvoloso con precipitazioni sparse, con tendenza a graduale miglioramento e temperature in diminuzione dalla giornata di domenica".