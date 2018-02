Piogge e nevicate, si alza il grado d'allerta meteo: da "giallo" a "arancione"

Piogge e nevicate proseguiranno nel Forlivese almeno fino a sabato, in attesa dell'irruzione di aria gelida prevista da domenica. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha alzato il grado di allerta per "criticità idraluca e idrogeologica" da "giallo" ad "arancione", mentre la neve sarebbe limitata solo all'entroterra. “Permangono - si legge nell'avviso sulla base delle previsioni del servizio meteorologico dell'Arpae - condizioni di tempo perturbato con precipitazioni che nella mattinata saranno diffuse e a carattere nevoso anche in pianura, ad esclusione del settore costiero".

"Durante le ore pomeridiane attenuazione dei fenomeni e temporaneo rialzo dello zero termico sino a quote collinari, compreso tra i 250 metri del settore occidentale e i 900 metri dei rilievi romagnoli - prosegue l'avviso -. In serata l'abbassamento dello zero termico riporterà le nevicate sulle pianure centro-occidentali, mentre sul settore orientale continueranno le piogge, localmente anche a carattere di rovescio". Sui rilievi sono attesi fino a 30 centimetri, mentre per quanto concerne la fascia collinare e la pianura sono attesi tra i 20 ed i 40 millimetri di pioggia nelle 24 ore.