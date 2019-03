Meteo, nella notte arriva il colpo di coda invernale: attese forti raffiche di vento e neve in collina

E' atteso nella tarda serata di lunedì l'irruzione del fronte freddo in discesa dalla Scandinavia, responsabile di una veloce, quanto intensa, ondata di maltempo accompagnata da un brusco calo delle temperature. Il peggioramento sarà accompagnato da rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Le correnti fredde in quota favoriranno la trasformazione delle precipitazioni in neve, inizialmente sulle cime più alte dell'Appennino in progressivo calo fino a quote collinari. Si attende un'intensificazione della ventilazione dai quadranti nord-orientali.

La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo per la giornata di martedì: "Correnti fredde nord-orientali interesseranno il territorio regionale determinando in mattinata una ventilazione sostenuta, precipitazioni deboli lungo i rilievi con neve a partire da quote di alta collina. Ai fini dell'allertamento si segnalano valori di intensità del vento superiori ai 62km/h nel crinale appenninico centro orientale in attenuazione". Il mare sarà "molto mosso, temporaneamente agitato, con altezza dell'onda maggiore di 2,5 metri, nelle prime ore del giorno e di nuovo in serata".

Le temperature sono attese in sensibile diminuzione con valori minimi intorno ai 7 gradi; massime oscillanti tra gli 11-13. Si tratta di valori in linea con le medie climatiche del periodo. Mercoledì sono attese condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per transito di nubi alte di scarsa consistenza. Le temperature minime sono attese in ulteriore diminuzione con valori tra 3 e 7 gradi, mentre le massime non subiranno variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli-moderati dai quadranti nord-orientali.

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "il consolidamento del promontorio atlantico sull' Europa occidentale e il lento allontanamento del minimo depressionario tra mar Ionio ed Egeo, convoglieranno flussi settentrionali secchi e freschi sul territorio regionale con condizioni di tempo stabile e soleggiato. Le temperature sono attesa nella norma stagionale, in aumento verso il fine settimana".