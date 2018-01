Meteo, il vento non dà tregua. Continuano le raffiche: allerta "arancione"

Raffiche di vento superiori ai 70 chilometri orari. Nuovi venti di burrasca sono attesi nelle prossime ore nel Forlivese, in particolar modo nell'entroterra. L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato un'allerta arancione (la seconda su una scala di tre) fino alla mezzanotte di sabato. In particolare, fino alla mattinata di venerdì, sono attesi venti forti (provenienti specialmente dai quadranti sud-occidentale) che potrebbero raggiungere una velocità tra 62 e 74 chilometri orari. I cittadini sono raccomandati di fissare eventuali strutture e oggetti posti all’aperto che rischiano di essere trasportati dalle raffiche (vasi ed altri oggetti su davanzali o balconi, antenne o coperture/rivestimenti di tetti sistemati in modo precario), e di seguire le indicazioni stilate dalla Protezione Civile, che possono essere consultate collegandosi al seguente indirizzo https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/cosa-fare-in-caso-di-vento-e-trombe-d-aria.

Le previsioni meteo

Dopo mercoledì, con i Vigili del Fuoco chiamati agli straordinari, il vento ha continuato ad alzare la voce anche giovedì. La raffica più intensa è stata di 64.4 chilometri orari, registrata dalla stazione meteo di San Savino (Modigliana) associata alla rete di Emilia Romagna Meteo. Il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna prevede per venerdì nuvolosità irregolare con addensamenti più consistenti sui rilievi e sulla Romagna, dove non si escludono deboli e irregolari precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature sono attese in diminuzione, con le minime comprese tra 0 e 8°c e massime tra 6 e 11°C. La ventilazione tenderà ad attenuarsi nel corso del pomeriggio.

Sabato inizialmente il cielo si presenterà poco nuvoloso, con progressivo aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Sono attese precipitazioni nel pomeriggio-sera a carattere debole sui rilievi e sulla Romagna, nevose intorno ai 1200 metri. Le temperature tenderanno ulteriolmente a diminuire, con le minime oscillanti tra -1 e 3°C e le massime tra 5 e 9°C. I venti soffieranno inizialmente deboli da nord-ovest, mentre dal pomeriggio tenderanno a divenire venti moderati da sud-ovest con rinforzi sui rilievi centro-orientali e sulla Romagna.