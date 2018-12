Meteo, balzo termico nelle prossime ore: sui rilievi attese raffiche oltre i 70 km/h

Nelle prossime ore si attende un deciso aumento delle temperature sull'Appennino, con la colonnina di mercurio che potrebbe vedere un balzo all'insù anche di una decina di gradi rispetto ai valori di venerdì mattina. Fino a lunedi, vigilia di Natale, prevarrà una circolazione occidentale molto mite. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla", specificando che "dalle prime ore di sabato sono previsti venti sud-occidentali di intensità fino a Beaufort 8 (62/74 chilometri orari) con locali raffiche superiori, che interesseranno il crinale appenninico e le aree collinari della Romagna. E' previsto un innalzamento dello zero termico oltre i 1500 metri". La ventilazione tenderà ad attenuarsi dal pomeriggio-sera.

Sabato il cielo si presenterà nuvoloso per nubi stratificate, con addensamenti sui rilievi associate a deboli e irregolari piogge. In pianura sono attese foschie dense e banchi di nebbia in pianura. Le temperature tenderanno ad aumentare, con le massime che oscilleranno tra 7 e 10°C. I venti soffieranno deboli occidentali in pianura, moderati con rinforzi da sud-ovest sui rilievi. Fotografia meteorologica simile anche per la giornata di domenica. Da martedì, giorno di Natale, subentreranno correnti fredde di origine continentale, che determineranno una riduzione della copertura nuvolosa ed un graduale calo termico, con valori in linea per il periodo.