Correnti fredde porteranno altre piogge e calo delle temperature: scatta l'allerta "gialla"

Domenica grigia e a tratti a piovosa, ma non andrà meglio lunedì. Anzi, è attesa un'intensificazione delle precipitazioni a tal punto che la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per "criticità idraulica e idrogeologica". Si legge nel bollettino: "La presenza di una circolazione depressionaria con minimo in spostamento dal Tirreno meridionale verso l'Italia centrale determinerà nella giornata di lunedì l'afflusso, sull'Emilia Romagna, di correnti fredde provenienti da est sud-est, che saranno associate a precipitazioni diffuse e persistenti a carattere di rovescio".

Lunedì il cielo sarà coperto, con precipitazioni deboli-moderate su tutta la Romagna. Le temperature minime sono previste in lieve calo comprese tra 15 e 16 gradi; mentre le massime in decisa diminuzione comprese tra 16 gradi delle pianure interne e 18 gradi del settore costiero. Anche martedì sarà instabile con deboli e locali precipitazioni sparse al mattino, mentre nel pomeriggio non si escludono locali rovesci sui rilievi. Le temperature minime sono attese stazionarie, mentre le massime in aumento.

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "la presenza di un vasto minimo depressionario in lento colmamento apporterà ancora condizioni di spiccata instabilità sulla nostra regione almeno sino alla giornata di mercoledì. Da giovedì tendenza a miglioramento delle condizioni meteo con piogge in esaurimento a partire dalla seconda parte della giornata. Temperature in diminuzione ad inizio periodo, poi in lento e graduale aumento".