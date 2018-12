Meteo, dopo la tregua c'è il rischio neve anche in pianura: scatta l'allerta "gialla"

Forlivese a rischio neve tra domenica sera e la prima parte della giornata di lunedì. Dopo le precipitazioni di giovedì e venerdì, con fiocchi a quote molto basse, la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per altre nevicate anche consistenti, specie sui rilievi. Domenica, viene specificato, "l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica con associata avvezione fredda determinerà condizioni di tempo perturbato sulla nostra regione con associate precipitazioni a carattere nevoso che, a partire dalla seconda parte della giornata, interesseranno le macroaree di pianura con quantitativi stimati nelle 24 ore attorno ai 5-20 cm di neve". Sulle aree collinari, viene specificato, sono attesi nelle 24 ore tra 10 e 20 centimetri, mentre sui rilievi tra 30 e 50 centimetri. Viene anche specificato che "si prevede un'intensificazione dei fenomeni nella tarda serata, in particolare nelle macroaree di montagna".

Le previsioni meteo dell'Arpae prevedono per domenica "cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni che dal primo pomeriggio, ad iniziare dal settore occidentale, andranno ad interessare gradualmente l'intero territorio regionale, assumendo carattere nevoso anche in pianura, eccezion fatta per la costa, dove sono attese delle piogge. Le temperature minime sono attese in lieve aumento comprese tra -3/-4 gradi della pianura occidentale e 0/-1 grado della costa; massime tra 2 gradi della pianura e 7-8 gradi della costa".

Lunedì il cielo sarà coperto con schiarite dal pomeriggio a partire dal settore occidentale. Le precipitazioni saranno nevose anche in pianura al mattino, ad eccezione della costa dove sono attese solo piogge. Dal pomeriggio tendenza ad attenuazione dei fenomeni ad iniziare dalle province occidentali fino a completo esaurimento in serata. Le temperature minime oscilleranno intorno a 0 gradi in pianura, fino a 2/3 gradi sulla costa. Le massime saranno comprese tra i 1 grado dell'entroterra e 4/5 gradi della costa. Martedì il cielo sarà sereno, mentre mercoledì la tendenza è per un progressivo aumento della nuvolosità, preludio ad un nuovo peggioramento che porterà nevicate giovedì a quote basse. Miglioramento da venerdì.