Caldo africano agli sgoccioli, ma scatta l'allerta "gialla" per temperature estreme. Poi forti temporali

Ultime ore di sofferenza. E' atteso per venerdì il picco di caldo e la Protezione Civile ha diramato anche per la pianura romagnola un'allerta "gialla" per temperature estreme. Il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna prevede temperature massime tra 35 e 37°C, con picchi fino a 38°C, valori quest'ultimi attesi più sulla pianura emiliana orientale dove l'allerta è "arancione". Anche sabato si prevedono temperature attorno ai 35°C, in un contesto prevalentemente soleggiato. Tuttavia nel corso del pomeriggio è atteso un graduale aumento della copertura nuvolosa con locali addensamenti cumuliformi che potranno dar luogo a rovesci o temporali più probabili in area appenninica.

E' solo l'inizio di un peggioramento atteso nelle ore successive per l'ingresso di correnti fresche atlantiche. Lo scontro con l'aria calda africana darà luogo a fenomeni temporaleschi intensi, associati a grandinate, nubifragi e raffiche di vento. Il servizio meteorologico dell'Arpae conferma infatti "il veloce passaggio di un area depressionaria, che determinerà un generale peggioramento nella giornata di domenica con piogge e temporali in transito sulla regione".

Successivamente la parziale rimonta del campo anticiclonico apporterà condizioni più stabili con prevalenti condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Il transito perturbato di domenica da un lato rovinerà la giornata festiva, dall'altra porterà ad una decisa ed attesa flessione delle temperature, con valori massimi che scenderanno attorno a 25-27 gradi. La colonnina di mercurio tenderà ad aumentare nei giorni a seguire, con valori lievemente superiori a 30 gradi.