Il weekend sarà gradevole e soleggiato. Ma prima allerta "gialla" per temporali e raffiche di vento

Si annuncia un fine settimana gradevole e col sole. Ma il bel tempo sarà anticipato dalla prima perturbazione di agosto, che si manifesterà tra il pomeriggio e la serata di venerdì. Si attendono quindi lampi e tuoni collegati ad un sistema frontale in arrivo dall'Atlantico. Il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna prevede nella mattinata di venerdì cielo irregolarmente nuvoloso, con tendenza dal pomeriggio ad un aumento della copertura nuvolosa, con piogge e temporali che interesseranno progressivamente tutto il territorio regionale; in spostamento da ovest verso est. Le temperature minime sono previste in diminuzione, con valori compresi tra 22 e 23 gradi, mentre le massime in lieve flessione con valori oscillanti tra 30 e 33 gradi. I venti soffieranno deboli variabili al mattino, dal pomeriggio prevalentemente dai quadranti settentrionali con rinforzi e raffiche nelle zone interessate da temporale (da sud-ovest invece sui rilievi). Il mare sarà poco mosso, localmente mosso al largo.

Alla luce delle previsioni, la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta gialla per "temporali" per fenomeni "organizzati a partire dal primo pomeriggio, con possibilità di forti raffiche di vento sul settore orientale". Sabato sarà una giornata soleggiata, con temperature in aumento comprese tra 28 e 32°C. I venti saranno deboli, prevalentemente dai quadranti settentrionali in mattinata, tendenti a divenire variabili e il mare poco mosso. Successivamente l'anticiclone africano tornerà a dettare legge, mantenendo condizioni di tempo pressoché stabile, con scarsa nuvolosità, prevalentemente cumuliforme ad evoluzione diurna, associata a locali rovesci pomeridiani sulle vette. Le temperature saranno in lieve progressivo aumento.