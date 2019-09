Ultime ore col sole, torna il maltempo: attesi forti temporali sui rilievi

Ultime ore col sole. E' in arrivo infatti una perturbazione atlantica accompagnata da intense precipitazioni. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per "criticità idraulica" e "temporali", specificando che per la giornata di domenica "si prevedono piogge diffuse dalla seconda parte della giornata. In particolare, "sui crinali appenninici, le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco organizzato di forte intensità".

Domenica il cielo si presenterà molto nuvoloso, con precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio, specie sui rilievi. Le temperature minime non subiranno particolari variazioni di rilievo, mentre le massime sono attese in diminuzione e comprese tra 19 e 24°C. I venti soffieranno deboli, prevalentemente dai quadranti settentrionali, con rinforzi e raffiche nelle aree interessate da attività temporalesca.

Lunedì trascorrerà all'insegna della variabilità, con possibili precipitazioni. La tendenza è per un'attenuazione progressiva della nuvolosità. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo. Per i giorni successivi, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "la rimonta del campo di alta pressione favorirà condizioni di stabilità nella giornata di martedì. Mercoledì, correnti più fresche di origine atlantica, determineranno un nuovo peggioramento con possibilità di piogge sparse sul territorio regionale. Da giovedì tendenza a miglioramento per effetto del nuovo aumento del campo di pressione. Temperature pressochè stazionarie, salvo una lieve flessione attesa per la giornata di mercoledì".