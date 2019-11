Raffiche di vento miti oltre i 70 km/h: l'allerta si estende anche alla pianura

Si annuncia un giovedì ventoso anche in pianura. La Protezione Civile dell'Emilia ha diramato un'allerta "gialla", spiegando che "si prevedono venti forti da sud-ovest sui settori collinari e le aree di pianura orientale a ridosso della via Emilia, con intensità comprese tra 62-74 km/h". La ventilazione determinerà un aumento delle temperature massime, che oscilleranno tra 12 e 16°C. Venerdì è prevista nuvolosità irregolare, con ampie schiarite. Le temperature sono attese in lieve diminuzione sia nei valori minimi che massimi. I venti soffieranno deboli variabili in pianura, con rinforzi nella prima parte della giornata sui rilievi orientali, in attenuazione.

"Sino alla giornata di sabato - informa il servizio meteorologico dell'Arpae - flussi in quota di origine atlantica apporteranno una nuvolosità medio-alta di tipo stratificata con scarsa probabilità di precipitazioni. Nella giornata di domenica, l'arrivo di una nuova perturbazione apporterà un peggioramento delle condizioni meteo; nel pomeriggio le precipitazioni interesseranno il settore occidentale per estendersi rapidamente al restante territorio regionale, con precipitazioni che persisteranno anche per le giornate successive. Le temperature, in flessione sabato, tenderanno a rialzarsi temporaneamente nella giornata di domenica, per poi diminuire in seguito".