Sarà un giovedì nevoso, allerta "arancione": attesi tra 10 e 20 centimetri in pianura

Allerta "arancione" per neve. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna avvisa della nuova ondata di maltempo che interesserà giovedì tutta la Romagna. "Flussi meridionali di aria umida e instabile determineranno precipitazioni a carattere nevoso su tutto il territorio regionale di debole-moderata intensità - si legge nell'avviso -. I quantitativi previsti dai modelli vanno dai 10-20 centimetri nelle aree di pianura, ai 20-40 centimetri, con punte di 50 centimetri, nella fascia collinare e sui rilievi appenninici". Seguirà un'attenuazione dei fenomeni. L'allerta scatterà dalla nottata tra mercoledì e giovedì e sarà in vigore per 24 ore. "In considerazione delle criticità presenti sul territorio montano, si attribuisce il codice arancione anche per la fascia appenninica nonostante i quantitativi previsti non eccedano le soglie", viene aggiunto.

Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede "nevicate diffuse su tutto il territorio regionale inizialmente deboli, in graduale intensificazione durante il pomeriggio. Episodi di pioggia mista a neve saranno possibili sui settori romagnoli del ravennate. E' attesa una graduale attenuazione dei fenomeni dalla serata". Le temperature minime sono attese in aumento con valori tra 0 gradi della costa e -4 gradi dell'entroterra, mentre le massime, in locale diminuzione, valori compresi tra 2°C dei settori costieri e -3°C dell'entroterra.

Venerdì insiste il maltempo: "nella mattinata sono previste deboli precipitazioni sul settore orientale con possibili fenomeni di pioggia che gela nelle vallate interne appenniniche romagnole. Dal pomeriggio ripresa delle precipitazioni, a carattere nevoso sui settori occidentali, con fenomeni di pioggia mista a neve su quelli centrali. Pioggia sulle province romagnole. Esaurimento delle precipitazioni in serata. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo". Uno sguardo quindi sul lungo termine: sabato sono attese altre nevicate sui rilievi oltre i 1000 metri, mentre domenica il maltempo concederà una pausa. Tra lunedì e martedì torna l'instabilità, con fenomeni nevosi sopra i 900-1200 metri.

