Maltempo in arrivo: allerta neve della Protezione Civile anche per la pianura

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo "gialla" per "criticità idraulica e idrogeologica" e "neve" a partire dalla mezzanotte di giovedì. Nell'avviso viene spiegato che "una perturbazione in area tirrenica porterà un peggioramento con precipitazioni diffuse sul territorio regionale, localmente anche a carattere di rovescio, accompagnate da locali rinforzi di vento da nord est più probabile sui rilievi occidentali. Le precipitazioni risulteranno intense già nelle prime ore di giovedì, in temporanea attenuazione nel pomeriggio ed in nuova intensificazione nella sera notte. I quantitativi medi areali sono stimati attorno a 20-40 millimetri in 24 ore sul settore centro orientale".

"Le precipitazioni - riporta l'avviso - potranno risultare a carattere nevoso fino a quote di bassa collina (300-400 metri) su tuta la regione con fenomeni di pioggia mista a neve a quote inferiori. Nel corso della mattinata possibile abbassamento della quota neve fino alla pianura tra Forlivese e Reggiano. Dalla sera notte alla intensificazione delle precipitazioni, si accompagnerà una nuova flessione della quota neve fino alla pianura sul settore emiliano. I quantitativi di neve cumulata in 24 ore potranno risultare attorno a 5-15 centimetri sulla pianura tra Forlivese e Reggiano, con i valori maggiori a ridosso delle zone pedecollinari".