Meteo, rischio di pioggia che gela nella notte: scatta una nuova allerta

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per pioggia che gela sul territorio forlivese. "Una perturbazione del flusso occidentale presente sulla nostra regione apportera' precipitazioni sul settore centro-orientale, con valori previsti inferiori alle soglie di allertamento - informa l'avviso -. Lo strato di aria fredda ancora presente al suolo potra' dar luogo a locali fenomeni di pioggia che gela nelle prime ore della notte. Le temperature minime inferiori allo zero potranno determinare la formazione diffusa di ghiaccio nelle prime ore del mattino ad esclusione della fascia costiera e delle aree metropolitane".

Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede per lunedì condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto; nelle prime ore del mattino non si escludono episodi di pioggia che gela sul bolognese e sul forlivese. In mattinata precipitazioni deboli-moderate, prevalenti sul settore centro-orientale, con nevicate intorno a 500 metri. Nel pomeriggio sono previste precipitazioni sul settore costiero". Le temperature minime oscilleranno attorno allo zero, mentre le massime sono attese in aumento. Martedì si attende cielo coperto o molto nuvoloso con precipitazioni deboli irregolari, a carattere nevoso sugli appennini, oltre i mille metri.

Per mercoledì l'Arpae informa che "permane debole instabilità per flussi di origine atlantica. Giovedì e Venerdì probabile miglioramento per una temporanea rimonta del campo di alta pressione. Successivamente tendenza a un nuovo peggioramento per l' approfondimento di una nuova depressione atlantica". L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).