Colpo di coda dell'inverno: allerta meteo per nevicate a bassa quota

Possibilità di nevicate a bassa quota nelle prossime ore. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo "gialla" per criticità idraulica (aumento del volume dei fiumi), idrogeologica (frane o smottamenti) e per "neve" per la fascia pianeggiante e collinare. Nell'avviso viene evidenziato che martedì "e' prevista una nuova irruzione di aria piu' fredda da nord-est che nelle ore serali determinera' precipitazioni e ventilazione sostenuta sul settore orientale della regione". Per quanto concerne le nevicate, sono attesi valori "intorno ai 10 centimetri tra pianura e collina e intorno ai 30 sui rilievi".

Nel bollettino meteo l'Arpae prevede per martedì "nuvolosità irregolare con parziali schiarite nelle prime ore del mattino e successivo nuovo aumento della copertura nuvolosa senza fenomeni associati. Dal tardo pomeriggio-sera nuove precipitazioni sui rilievi, nevose attorno a 500 metri, con piogge sulla pianura romagnola. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, comprese tra 0-1 grado della pianura e 3-4 gradi della costa; massime attorno agli 8°C. I venti soffieranno deboli settentrionali, tendenti a disporsi da nord-est nel pomeriggio e a intensificare sul mare e sulla fascia costiera fino a divenire forti in serata".

Mercoledì al mattino l'Arpae prevede "nuvolosità più compatta sul settore orientale e sui rilievi, associata a precipitazioni localmente anche a carattere di rovescio; nevoso a quote collinari. Non si esclude pioggia mista a neve anche sulla pianura orientale. I fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi".