Il Garbino farà impennare le temperature: scatta l'allerta per vento sui rilievi

Brusca impennata delle temperature nelle prossime ore. L'avvicinarsi di un sistema perturbato innescherà venti dai quadranti occindentali, responsabile di un significativo innalzamento della colonnina di mercurio. Il Garbino porterà i termometri tra i 13 ed i 15°C. La Protezione Civile ha diramato un'allerta "arancione" sui rilievi e "gialla" per la fascia collinare per vento. Gli esperti prevedono infatti venti d'intensità compresa tra i 75-88km/h e raffiche puntualmente superiori. Domenica ad iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con ampie schiarite, si annuncia un aumento della nuvolosità che daranno luogo a deboli pioviggini in nottata. Lunedì le nuvole lasceranno spazio ad ampie zone di sereno. Nei giorni a seguire "la rimonta del campo di pressione sulla nostra regione determinerà cielo sereno o poco nuvoloso per l'intero periodo, con temperature in calo fino a giovedì, poi stazionarie. La diminuzione sarà più sensibile nei valori minimi".