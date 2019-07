Altra razione di fulmini, grandine e raffiche di vento in arrivo. E la nuova settimana sarà tutt'altro che stabile

Fulmini, grandine e raffiche di vento. Questo il menù meteorologico atteso per la prima parte della giornata di sabato. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta "gialla", specificando che sono previsti "temporali anche organizzati in rapido spostamento da nord a sud, più probabili su fascia costiera e mare". I fenomeni, viene rimarcato, tenderanno ad attenuarsi fino al successivo esaurimento dei fenomeni nella seconda parte della giornata.

Al mattino il servizio meteorologico dell'Arpae prevede "nuvolosità variabile sul settore centro-orientale e lungo i rilievi con rovesci e temporali organizzati sul settore orientale, sparsi altrove. Nella seconda parte della giornata attenuazione della nuvolosità ed esaurimento dei fenomeni, con prevalenza di cielo poco nuvoloso". Le temperature minime saranno comprese tra 22 e 24 gradi, mentre le massime tra 26/28°C del settore costiero e 31/33 gradi del restante territorio. I venti soffieranno dai quadranti nord-orientali, con raffiche durante i temporali. Il mare sarà poco mosso.

Domenica, ad iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, è previsto un graduale aumento della copertura nuvolosa, con precipitazioni in serata. Le temperature sono attese in diminuzione, con valori minimi compresi tra 16 e 20 gradi e tra 25 e 28 gradi. I venti soffieranno deboli in prevalenza dai quadranti orientali. Il mare sarà mosso. La nuova settimana si annuncia a tratti instabile. Arpae informa della possibilità di diversi "impulsi perturbati, fatta eccezione per la sola giornata di martedì dove rimane scarsa la probabilità di precipitazioni. Le temperature sono attese in generale lieve flessione".