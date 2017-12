"Pericolo marcato" di valanghe: scatta l'allerta per l'Appennino Romagnolo

Il Meteomont, Servizio Nazionale Previsione Neve e Valanghe, ha diramato da domenica a martedì un avviso di "pericolo marcato" per valanghe, complice il rialzo termico atteso nelle prossime ore in quota. "Il manto nevoso è in generale moderatamente consolidato solo su alcuni pendii ripidi - viene evidenziato nel bollettino -. Le nevicate a debole coesione che hanno interessato tutta la catena dell'appennino tosco-emiliano non sono ancora ben saldate agli strati sottostanti". E' inoltre possibile la "presenza di accumuli da vento nelle conche, canaloni e zone sottovento non facilmente individuabili". Sul Monte Falco, a 1450 metri, sono stati misurati ben 79 centimetri di neve. E sono numerosi gli appassionati di sci che in questo weekend festivo stanno affollando le vette della Campigna. Le previsioni meteo per l'ultimo dell'anno indicano cielo nuvoloso, con foschie dense e assenza di precipitazioni. Lunedì, primo dell'anno, l'Arpae indica cielo nuvoloso al mattino con piogge su gran parte della regione. La tendenza è per un esaurimento dei fenomeni, con attenuazione della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Dalla sera è atteso un nuovo aumento della nuvolosità con deboli piogge in Appennino e sui settori romagnoli. Le temperature sono previste in aumento.