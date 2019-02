Il mostruoso anticiclone non molla la presa, temperature miti e assenza di piogge. E tornano le misure antismog d'emergenza

Per quattro giorni di fila il pm10 ha superato la soglia rossa dei 50 microgrammi per metrocubo. Dopo il bollettino del servizio meteorologico regionale dell'Arpae pubblicato giovedì, scattano venerdì le misure emergenziali riguardanti le limitazioni della circolazione, previste dal “Piano aria integrato regionale”. In particolare, il livello di allerta prevede che in caso di superamento dei limiti di pm10 per tre giorni consecutivi, le restrizioni alla circolazione scatteranno in modo automatico dal giorno successivo all’emissione del bollettino da Arpae.

Oltre alle limitazioni già previste dall’ordinanza, per i diesel si estenderà il divieto a tutti i veicoli omologati Euro 4 e scatteranno ulteriori divieti: utilizzo di stufe a biomassa (legno, pellet e cippato) con prestazioni emissive inferiori alla classe 4 stelle in presenza di impianti alternativi; divieto di combustione all’aperto (residui vegetali e di potature, e falò); abbassamento del riscaldamento fino a un massimo di 19°C negli edifici di residenza e 17°C nei luoghi che ospitano attività produttive; divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli; potenziamento dei controlli sui veicoli nei centri urbani; e divieto di spandimento di liquami zootecnici. Le misure emergenziali resteranno in vigore fino al primo giorno di aggiornamento del bollettino Arpae, mentre saranno prorogati se i livelli rimangono superiori alla soglia. Per informazioni è possibile consultare il portale www.comune.forli.fc.it.

Le previsioni meteo

Niente di nuovo sul fronte meteorologico. Febbraio continuerà a regalare giornate insolitamente miti di giorno ed una persistente stabilità atmosferica da fare invidia anche al periodo estivo. La presenza di una vasta area anticiclonica estesa dall'Europa occidentale fino all'Italia del nord manterrà condizioni di tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e temperature in progressivo aumento nel corso della prossima settimana, con massime che si porteranno intorno ai 16-18 gradi, valori sensibilmente superiori alla media stagionale. Andando avanti di questo passo febbraio potrebbe chiudersi come uno dei più caldi di sempre e con piovosità inferiore alle medie. Sono poco più di 16 i millimetri di pioggia registrati a Forlì. Un mese decisamente anomalo, che vede nel primo responsabile un vasto promontorio anticiclonico ad omega duro da scalfire. Solo nel fine settimana correnti fredde lambiranno le regioni adriatiche, quanto basta per rimescolare l'aria e scacciare gli inquinanti. Ma di precipitazioni all'orizzonte nemmeno l'ombra. L'assenza di nevicate in quota potrà rivelarsi un'arma a doppio taglio non appena si entrerà nel vivo della bella stagione. E' proprio il caso di dirlo: il clima è impazzito.