Altre piogge sparse in arrivo: resta lo stato d'allerta "gialla" per frane e piene dei fiumi

Nelle prossime ore torneranno ad aprirsi gli ombrelli. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta meteo "gialla" per "piene dei fiumi" e "frane". In particolare, martedì si prevede "cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni estese ed in genere di moderata intensità, con isolati rovesci, sul settore emiliano, deboli ed in forma più isolata su quello romagnolo; dal pomeriggio tendenza ad attenuazione dei fenomeni che tenderanno a concentrarsi sulla parte più occidentale della regione". Le temperature oscilleranno tra 10 e 12°C, mentre la ventilazione sarà dai quadranti orientali. Anche mercoledì non si escludono isolate precipitazioni, specie al mattino. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo.

A seguire, informa il servizio meterologico dell'Arpae, "giovedì e venerdì la nostra regione continuerà ad essere esposta a flussi di aria umida provenienti dal Mediterraneo Occidentale con precipitazioni che interesseranno principalmente il settore appenninico, mentre i fenomeni saranno più deboli o poco probabili sulle aree di pianura. Sabato e domenica la formazione di un minimo depressionario tra Sardegna e Sicilia potrebbe richiamare sul nostro territorio correnti umide dal Mar Adriatico responsabili di precipitazioni più estese. Le temperature non subiranno significative variazioni con valori massimi per lo più compresi tra 12°C e 15°C sui principali centri urbani".