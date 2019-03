Si è chiuso l'inverno meteorologico: "E' il sesto consecutivo molto mite"

Un inverno mite e poco piovoso. È la neve quest'anno si è vista poche volte, in pianura prima di Natale e nell'ondata fredda artica di fine gennaio. Pierluigi Randi, tecnico meteorologo di Meteocenter - Emilia Romagna Meteo, tira le somme sulla stagione che ha ceduto il testimone alla primavera meteorologica. "L'anomalia di temperatura media in Romagna di +1,0°C (vs. 1971-2000) grazie ad un febbraio “grigliato” con una anomalia di +2,4°C che però non si colloca come più mite in assoluto (primeggia quello del 2014 con anomalia di +3,9°C) - esordisce Randi -. Anche l’inverno nel suo complesso non è nei primissimi posti tra i più miti dal dopoguerra essendo lassù in cima la stagione 2013-2014 con una mostruosa anomalia di +3°C. In ogni caso è il sesto consecutivo mite o molto mite".

Prosegue nell'analisi Randi: "Se depenniamo dal computo generale le stazioni di pianura, le quali, grazie ad una stagione poco piovosa, spesso anticiclonica e con “scarsa nuvolosità”, hanno registrato temperature minime “relativamente” basse, e consideriamo quelle che, per semplificare il concetto, sono ubicate sopra il limite medio delle inversioni termiche radiative classiche dell’inverno (insomma dalla collina in su), le anomalie aumentano e non di poco, sfiorando, a livello stagionale, i 2°C, e con un febbraio he stazza sui 3°C abbondanti".

Per quanto riguarda le piogge, "è stata un stagione scarsa, con un'anomalia del -31% (circa un terzo in meno delle piogge attese), e con febbraio a -65,1%. Si auspica in una ripresa delle precipitazioni e dell’uso dell’ombrello quanto prima".