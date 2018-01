Meteo, un 2017 estremo: caldo record, temporali paurosi e siccità. "Dovremo abituarci"

Il 2017 sarà ricordato anche gli eventi meteorologici estremi. In particolar modo per il caldo record di inizio agosto, la prolungata fase di siccità ed i violenti temporali al seguito di ondate di calore, accompagnati da violentissime raffiche di vento. "Potremmo considerare il 2017, così come altri anni recenti, un vero e proprio “manifesto” del riscaldamento globale, con temperature medie, ma anche con ondate di caldo, specie in merito alla loro intensità, inimmaginabili alcuni decenni or sono alle nostre latitudini - illustra Pierluigi Randi, tecnico meteorologo di Meteocenter ed Emilia Romagna Meteo -. Del resto gli scenari di previsione per i prossimi decenni indicano proprio la stagione estiva come la più sensibile in merito all’aumento di temperatura media ed alla severità delle ondate di caldo, per cui ad eventi come quelli del 2017, ma anche del 2015, 2013, 2012, 2011, 2009, 2008, 2007 e 2003 solo per citare i più recenti, dovremo abituarci, poiché il trend in atto sarà ben difficilmente reversibile".

L'intervista

Come si potrebbe definire il 2017 meteorologico della Romagna?

Indubbiamente un anno molto caldo e poco piovoso, con precipitazioni particolarmente scarse fino a tutta l’estate; aspetti che comunque hanno accomunato tutto il territorio regionale compresa anche l’Emilia, laddove la siccità è stata peraltro ancora più grave rispetto alla Romagna, specie sulla parte occidentale. L’anomalia di temperatura media annua (facendo il confronto col valore trentennale 1971-2000) è stata di +1,4°C che corrisponde al secondo anno più caldo, a pari merito con il 2015, su una serie storica che parte dal 1950, nella quale primeggia ancora il rovente 2014 con anomalia di +1,8°C.

Un anno che sarà ricordato anche per il caldo estremo di agosto

Rimarrà negli annali della climatologia provinciale il periodo dal 2 al 6 agosto, con tutti i record di temperatura massima assoluta abbattuti, anche sui rilievi (in qualche caso anche i valori minimi), in prevalenza il giorno 4, quando su vaste aree della provincia furono superati i 41-42°C con picchi locali fino a 43°C (Forlì), valori che non si ebbero nemmeno nelle tremende, seppure più prolungate, ondate di caldo dell’estate 2003, del 2012 e del 2015. Nel corso del 2017 solo 2 mesi su 12 hanno mostrato anomalie di temperatura media mensile negative: ovvero gennaio (-1,0°C) e settembre (-0,9°C). In merito ai mesi anormalmente più caldi spiccano quelli di giugno (+3,5°C); marzo (+2,9°C), febbraio (+2,3°C); ed agosto (+2,2°C).

Freddo se ne è visto poco, a parte ad inizio gennaio, e anche la neve è stata la grande assente

Si annovera una sola ondata di freddo di rilievo (contestualmente al periodo attuale, 30-40 anni fa sarebbe passata inosservata), occorsa tra la prima e la seconda decade di gennaio, con qualche locale picco di temperatura minima intorno o di appena inferiore ai -10°C (aree rurali di lughese e faentino). Praticamente assenti le nevicate in pianura e costa ad eccezione di fugaci comparse in gennaio (intorno alla metà del mese) su lughese settentrionale, ed il giorno 13 novembre su area faentina (1-2 centimetri al massimo rapidamente fusi) e forlivese, ma in questo caso solo a livello puramente coreografico e senza accumulo al suolo. Anche su riminese si è avuta una breve nevicata di origine temporalesca il 20 dicembre, ma con deposito al suolo trascurabile. Non è andata molto meglio sui rilievi, con una nevicata di qualche rilievo solo a metà gennaio.

continua nella pagina successiva ===> ANALISI PIOGGE, TEMPORALI E TENDENZA