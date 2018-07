Meteo, il giugno "fresco" non esiste più: il nono più caldo dal 1950

Il giugno "fresco" praticamente non esiste più. Il primo mese dell’estate meteorologica va in archivio con una temperatura media superiore ai riferimenti climatologici di riferimento (1971-2000). A tracciare un'analisi è il tecnico meteorologo di Emilia Romagna Meteo - Meteocenter, Pierluigi Randi. "I valori sono stati nettamenti superiori al periodo di confronto, con anomalia media su base regionale di ben +1,6°C, che colloca questo mese al nono posto tra i più caldi dal 1950".

Bisogna andare indietro di 23 anni per trovare un giugno con un'anomalia negativa: "E' oramai un lontano ricordo, appartenendo al remoto 1995. L'anomalia di temperatura media nella nostra zona fu di -1,4°C; dopo di allora solo mesi di giugno caldi, molto caldi o straordinariamente caldi (2003, 2017, 2012). Il tutto senza picchi di calore estremo, ma con campo termico costantemente elevato, salvo nella terza decade, leggermente più fresca".

Il mese si è distinto per una serie di impulsi temporaleschi, anche violenti, come nell'episodio del 14 giugno scorso: "Probabilmente la piovosità mensile cumulata, leggermente superiore alla norma (+23,5% sempre sul periodo 1971-2000), è stata leggermente fuorviante a livello soggettivo, ma i numeri non mentono mai".