Meteo, il maggio più freddo del nuovo millennio chiude una primavera piovosa

Sole e temperature in aumento hanno segnato l'inizio dell’estate meteorologica. E c'era tanta voglia della prima tintarella dopo un maggio freddo e piovoso. "Il mese appena concluso - spiega Pierluigi Randi, tecnico meteorologo di Emilia Romagna Meteo e vicepresidente dell'associazione di meteorologici professionisti Ampro - non si colloca sul podio dei maggio più freddi dal 1950, ma è quarto con una anomalia di temperatura media (confronto col periodo 1971-2000) di ben -2,1°C, preceduto però dal glaciale maggio 1991 (-3,3°C); dal maggio 1984 (-2,6°C), e dal maggio 1980 (-2,3°C). In ogni caso si tratta certamente del maggio più freddo del nuovo millennio.

"Era dal marzo 2018 che non si registrava una anomalia termica su base mensile negativa (13 mesi consecutivi oltre la norma), mentre era dal febbraio 2012 che non si osservava una anomalia termica negativa eccedente i 2°C - continua Randi -. Oltre che molto freddo siamo di fronte ad un maggio estremamente piovoso; con una anomalia percentuale positiva di +234% (sempre confrontando il periodo 1971-2000) siamo al secondo posto dopo il celebre maggio 1939 (allora si oltrepassò il 300%), ma al primo dal 1950. Diverse località hanno superato i 200 mm di accumulo mensile, in particolare tra forlivese (fino a confine col ravennate) e cesenate, quando ne dovrebbero cadere tra i 50 ed i 60 (pianure e costa). Sono occorsi altresì tra i 15 ed i 20 giorni con pioggia, a seconda delle zone".

Randi traccia anche un bilancio della primavera: "Termicamente è stata quasi nella norma, confrontandola col periodo '71-2000, con un'anomalia stagionale di temperatura media di +0,3°C data da un maggio molto freddo, un marzo molto caldo ed un aprile moderatamente caldo. L'ultima primavera fredda risale al 2004 (anomalia di -0,6°C) e sono passati ben 15 anni. A causa delle grandi piogge di maggio la stagione chiude con una anomalia percentuale positiva del 46%, ma basta andare nella primavera 2015 per trovare un 80% di precipitazioni in più rispetto alla fatidica norma climatologica qui considerata".