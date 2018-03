Ancora un fine settimana a tratti instabile con possibili nebbie: le previsioni meteo

Si annuncia un fine settimana a tratti instabile sulla Romagna. Sabato il centro di calcolo meteorologico Youmeteo.com prevede al primo mattino cielo parzialmente nuvoloso, ma con tendenza a rapido aumento della nuvolosità. Da metà mattinata pioggia, a tratti moderata, dall’appennino verso la costa in esaurimento in serata. In nottata foschie dense o banchi di nebbia tra Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini nord.

Venti in mattinata e fino al pomeriggio tra leggeri e moderati dai quadranti meridionali. Dal tardo pomeriggio ed in serata rotazione dei venti da Maestrale su tutta la Romagna. Le temperature sono previste in aumento tra mattina e pomeriggio con valori fino a +6/+7° sulla costa, nuovamente in diminuzione dalla sera con valori in nottata tra 0° e +2° su tutta la Romagna.

Domenica il cielo sarà parzialmente nuvoloso in mattinata, tendente a nuvoloso tra il pomeriggio e la sera. Possibili banchi di nebbia o foschia densa durante il primo mattino o in serata su tutta la Romagna. I venti soffieranno deboli di direzione variabile. Le temperature saranno più basse tra la zona di Rimini nord, Cesena, Forlì e Ravenna, con massime intorno a +3°/+4°, mentre le massime saranno più alte sulla parte meridionale della provincia di Rimini con valori fino a +5°/+7°. Ancora instabilità anche per i giorni a seguire con precipitazioni alternate a pause e possibile temporaneo miglioramento verso la fine della settimana. Elaborazione dati e previsioni meteo a cura del centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com