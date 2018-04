La natura dipinge in cielo un arco colorato: splendido arcobaleno dopo l'acquazzone

Tutti con lo sguardo all'insù nel tardo pomeriggio di mercoledì per ammirare un autentico spettacolo offerto dalla natura. Prima le nubi minaccioso, poi un breve scroscio di pioggia. Un acquazzone primaverile, che, con la successiva ricomparsa del sole in fase calante, ha regalato un doppio ed immenso arcobaleno. Un arco perfetto pennellato sul cielo e che ha attirato tantissimi forlivesi, che non hanno perso l'occasione per immortarlo con lo smartphone. Sono tantissime le immagini pubblicate sul gruppo Facebook "Fotografiamo Forlì".

Quello dell'arcobaleno è un fenomeno ottico e meteorologico che avviene quando i raggi del sole incontrano le particelle d'acqua in sospensione dopo un temporale, o nei pressi di una cascata. La posizione è sempre dalla parte opposta rispetto al sole, e l’interno è sempre leggermente più luminoso dell’esterno. Tutte le gocce di pioggia rifrangono la luce solare nello stesso modo, ma solo la luce di alcune di esse raggiunge l’occhio dell’osservatore. Questa luce è quella che costituisce l’arcobaleno per quel determinato osservatore. La forma circolare dell’arcobaleno deriva dal fatto che l’angolo che massimizza l’intensità dei raggi solari riflessi dalle gocce d’acqua risulta essere costante, di circa 42 grado rispetto all’osservatore.

Le previsioni

L'instabilità ha le ore contante. Da venerdì infatti sono previste giornate all'insegna dell'alternanza di schiarite ed annuvolamenti, con temperature in graduale aumento e che oscilleranno intorno ai 20°C. Da domenica sera si assisterà ad un progressivo aumento della nuvolosità, preludio ad una nuova ondata di maltempo in arrivo. Da lunedì a mercoledì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede cielo coperto con piogge deboli diffuse. Le temperature subiranno una lieve flessione nei valori massimi.