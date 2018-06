Meteo, aprile e maggio scaldano un marzo "freddolino": è la terza primavera più calda dal 1950

Quella del 2018 è stata la terza primavera più calda dal 1950. A batterla quelle del 2017 e del 2007. Pierluigi Randi, tecnico meteorologo di Meteocenter Emilia Romagna Meteo, traccia un bilancio della stagione che il primo giugno ha ceduto il testimone all'estate meteorologica. Nonostante qualche temporale sparso e le nevicate di inizio marzo, la primavera è stata tutt'altro che piovosa, con un'anomalia percentuale di -4,2% rispetto alla norma di periodo 1971-2000.

Marzo, illustra Randi, "era stato "freddino", con un'anomalia di temperatura media in Romagna di -0.9°C rispetto rispetto alla norma di periodo 1971-2000". La svolta è arrivata ad aprile, il mese più caldo dal 1950, con un'anomalia di ben 3.6°C, mentre maggio è stato il terzo più caldo da 68 anni a questa parte, con un'anomalia di 2.1°C, a pari merito con quello del 2003, dopo quelli del 1986 e del 2009.

"La primavera meteorologica 2018 - chiosa l'esperto meteo - chiude con una anomalia di temperatura media in Romagna di ben +1,6°C, sempre rispetto al valore medio del trentennio 1971-2000, vale a dire la terza più calda dal 1950, dopo quelle del 2017 e del 2007, entrambe con anomalie di +2°C". L'ultima primavera "fresca", con un'anomalia di -0.6°C, risale nel 2004, l'unica nel nuovo millennio. Venerdì è iniziata l'estate meteorologica. Prova a riderci su Randi: "Vediamo quante grigliate faremo (e non con il suino come protagonista)".