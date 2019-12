Entra l'aria fredda, termometri in picchiata: ecco le prime brinate anche in città

Il primo dicembre ha segnato l'inizio dell'inverno meteorologico e per la prima volta, da febbraio, le temperature notturne sono scese al di sotto dello zero nel forese Forlivese, con le prime brinate. Se a Forlì la minima è stata di 1,6°C, nelle aree di aperta campagna la colonnina di mercurio è oscillata tra i -0,6°C di Barisano ed i -1,4°C di Villafranca, dati registrati dalle stazioni meteo amatoriali associate alla rete di Emilia Romagna Meteo. Temperature in picchiata anche sul crinale: a Monte Falco la centralina installata a 1628 metri sopra il livello del mare ha misurato una minima di -7,3°C.

L'abbassamento delle temperature è riconducibile ad una massa d'aria fredda continentale dall'Europa orientale, "aspirata" da una vasta circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo occidentale. Dopo tante piogge, si è aperta una fase più stabile che proseguirà per diversi giorni. Le temperature minime tenderanno ad aumentare per effetto di correnti più umide e temperate, che determineranno un aumento della nuvolosità senza precipitazioni e la formazione di foschie dense e banchi di nebbia al primo mattino.