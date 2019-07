Caldo africano in aumento, bollino "rosso" giovedì: possibili picchi fino a 39°C

S'intensifica l'ondata di caldo sulla Romagna. L'aumento delle temperature, associato anche un'alta percentuale di umidità, prevede una condizione di "disagio" anche mercoledì, tendente a "forte disagio" giovedì. A indicarlo il bollettino Arpae emesso martedì, che prevede mercoledì nell’area urbana di Forlì un incremento fino a "25" dell'indice di Thom (che misura l’effetto combinato di temperatura, umidità e ventilazione sulla sensazione di caldo o freddo percepito dal corpo umano). Per l'area di pianura e collina l'indice è atteso a "24", con condizioni di "debole disagio". Secondo la scala Thom, con un valore fra 24 e 27, oltre il 50% della popolazione prova un crescente disagio. La situazione andrà a peggiorare giovedì nell'area urbana, quando sono attese condizioni di "forte disagio", "disagio" in pianura e "debole disagio" nella fascia collinare.

Le temperature tenderanno infatti ad aumentare, con le massime che potranno arrivare a 39°C nella giornata di giovedì. Ma i modelli matematici intravedono già una via d'uscita, con un probabile un calo delle temperature a ridosso del fine settimana. "Da sabato - informa il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna - la presenza di flussi occidentali, più freschi ed umidi, determinerà una diminuzione delle temperature e l'arrivo di piogge a prevalente carattere temporalesco. Le temperature risulteranno stazionarie o in lieve aumento fino a venerdì, da sabato saranno in diminuzione".