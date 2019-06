Dal maglioncino alla t-shirt, esplode l'estate: superati per la prima volta i 30 gradi

E' arrivato tutto in un sol colpo. Il passo dal maglioncino alla t-shirt è stato decisamente rapido. La Romagna sta assaggiando la prima ondata di caldo dell'estate meteorologica. E pensare che pochi giorni fa il termometro faticava a superare i 20°C. Era il 29 maggio quando a Forlì la colonnina di mercurio faceva registrare una massima di appena 15,1°C. Ma come spiegato pochi giorni fa da Pierluigi Randi, tecnico meteorologo di Emilia Romagna Meteo e vicepresidente dell'associazione di meteorologici professionisti Ampro , giugno si è lasciato alle spalle uno dei mesi di maggio più freddi del nuovo millennio. Col voltare pagina del calendario è decollata l'estate. E mercoledì per la prima volta sono stati superati i 30°C.

La stazione meteorologica urbana dell'Arpae dell'Emilia Romagna installata a Forlì ha registrato un picco di 30,4°C. E nei prossimi giorni il copione non cambierà, salvo una possibile e breve parentesi instabile prevista per giovedì mattina, quando non si escludono isolati ed occasionali rovesci sparsi. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "il consolidamento del campo di alta pressione che apporterà sulla nostra regione correnti sud-occidentali più temperate, pertanto avremo giornate soleggiate con formazione di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna. Scarsa la probabilità di isolati fenomeni lungo il crinale appenninico. Le tmperature sono previste in lento e graduale aumento".