Continua la fase meteorologica instabile: la Protezione Civile ribadisce l'allerta per frane

Prosegue l'instabilità atmosferica sulla Romagna. Nelle prossime ore aumenterà la probabilità di rovesci temporaleschi, soprattutto lungo la dorsale appenninica e collinare. Mercoledì l'instabilità interesserà tutto il territorio a partire dal pomeriggio, con piogge anche in pianura e localmente a carattere di rovescio. Residui fenomeni sono attesi nella prima mattinata di giovedì. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha ribadito l'allerta "gialla" per "criticità idrogeologica": "Viste le condizioni di saturazione del suolo non sono da escludere riattivazioni di frane anche di medio-grande estensione sui settori maggiormente interessati dalle precipitazioni", viene illustrato. Successivamente si alterneranno schiarite ed annuvolamenti, con piogge più probabili sui rilievi.