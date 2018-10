Correnti fredde da est con Bora: rapido peggioramento sulla Romagna

Peggiorano le condizioni meteo nelle prossime ore. Domenica pomeriggio l'arrivo di correnti fredde da nord-est apporterà condizioni di instabilità con rovesci sparsi e locali temporali, più probabili sul settore orientale, accompagnati da venti di Bora. "La ventilazione - spiega la Protezione Civile che ha diramato un'allerta meteo "gialla" - risulterà forte con associate raffiche con valori attorno ai 70 Km/h su fascia costiera e mare, che risulterà molto mosso e localmente agitato con altezza dell'onda intorno a 2 metri sotto costa".

Lunedì la tendenza è per un'attenuazione della nuvolosità, ma, viene spiegato nell'allerta meteo, "permarranno le medesime condizioni di ventilazione su costa e mare con un'intensificazione lungo i crinali appenninici del settore centro-orientale, con valori della velocità del vento compresi tra 62 e 74 Km/h e raffiche superiori. Ci sarà un aumento del moto ondoso sino a divenire localmente agitato con altezza dell'onda superiore a 2,5 metri, più probabile nella prima parte della giornata. Per entrambe le giornate, per il rischio costiero, anche se i valori risultano inferiori alle soglie di allertamento, l'assenza parziale di difese costiere induce l'attivazione del livello giallo di allerta".

Le temperature minime sono attese in diminuzione, con valori compresi tra i 13 gradi dei settori costieri e i 7 gradi dell'entroterra. Le massime saranno stazionarie tra i 16 e i 19 gradi. Da martedì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso sino a giovedì, con temperature massime attorno a 25 gradi. Tendenza ad aumento della nuvolosità da venerdì con piogge sui settori appenninici centro occidentali.