Disgelo in quota e piogge in arrivo: allerta "arancione" per frane e smottamenti

Si annuncia una domenica con l'ombrello sul territorio forlivese. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per vento e "arancione" per criticità idraulica e idrogelogica. "Domenica - si legge nell'avviso - sono previste precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale, anche a carattere temporalesco sulle aree appenniniche. I quantitativi medi areali previsti variano intorno ai 20 millimetri. Lo zero termico superiore a 2000 m, la ventilazione sostenuta e le piogge intense determineranno nel corso della giornata un'accelerazione dei processi di fusione del manto nevoso al suolo". I venti soffieranno dai quadranti meridionali, deboli sulla pianura interna. Le temperature minime oscilleranno tra 7 e 10 gradi, mentre le massime attorno a 15 gradi. Lunedì si annuncia una giornata nuvolosa, con sporadiche precipitazioni.