E' in arrivo la prima perturbazione di dicembre: lunedì piovoso, poi via via più freddo

Si annuncia un inizio di settimana molto piovoso sul territorio forlivese. Una perturbazione atlantica bagnerà infatti l'intera giornata di lunedì, con accumuli tra i 10 ed i 30 millimetri. I fenomeni saranno accompagnati anche da venti dai quadranti occidentali, che entro sera tenderanno a ruotare da nord-est. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo, con le massime tra 9 e 12°C e le minime intorno agli 8°C. La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni.

Martedì ad iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso seguiranno schiarite via via sempre più ampie. Le temperature sono attese in flessione. I venti continueranno a soffiare dai quadranti nord-orientali, con rinforzi sui rilievi. Il resto della settimana, annuncia il servizio meteorologico dell'Arpae, trascorrerà all'insegna della stabilità, con nuvolosità irregolare e basse probabilità di precipitazione. Le temperature continueranno a diminuire e non si escludono le prime brinate anche in pianura. Le massime non andranno invece oltre i 7°C.