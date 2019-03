Fronte perturbato riporta pioggia e nevicate in quota. Ma rapidamente tornerà l'alta pressione

Tornano ad aprirsi gli ombrelli nel Forlivese. Come annunciato nei giorni scorsi, l'inizio di settimana sarà caratterizzato dal passaggio di un sistema perturbato, accompagnato da piogge ed un abbassamento delle temperature. Questo ha favorito il ritorno della neve sul crinale appenninico. Martedì è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Al mattina prevarrà nuvolosità con deboli precipitazioni e quota neve intorno a 800-1000 metri. Le temperature sono previste in generale diminuzione con valori minimi tra 3 e 8 gradi e massime comprese tra 11 e 14 gradi, valori in linea con le medie climatiche del periodo. I venti soffieranno deboli-moderati settentrionali con locali rinforzi da nord-est su rilievi e settore costiero, col mare che sarà molto mosso. Quella di mercoledì sarà una giornata soleggiata, ma ventosa, con mare da mosso a molto mosso. Seguiranno "prevalenti condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti localmente piu' consistenti a termine periodo. Temperature in graduale aumento, con valori superiori alla media stagionale".