Gelo e neve, tutto quello che c'è da sapere: le previsioni di Youmeteo.com

Crollo delle temperature e nevicate sparse tra domenica e mercoledì prima di un rapido innalzamento delle temperature, con conseguenze rischio idrogeologico. Questo il menù previsto dal centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com. Domenica, viene illustrato, "affluiranno sulla Romagna venti gelidi di estrazione siberiana da N-E con temperature che in giornata e, ora dopo ora, tenderanno sempre più a scendere. Le precipitazioni saranno essenzialmente a carattere locale tra domenica pomeriggio e mercoledì mattina. Un passaggio nevoso più esteso su tutta la Romagna è previsto per mercoledì pomeriggio per l’afflusso di aria più umida da occidente. Giovedì ci sarà un forte rialzo termico, con neve in rapida fusione e rischio idrogeologico per fiumi in piena".

Le previsioni per il weekend

Le prime precipitazioni, comunicano da Youmeteo, "sono attese dalla serata di sabato in Romagna con pioggia sulla costa e neve tra collina ed appennino con quota neve in graduale calo. I venti tenderanno a rinforzare in mare e sulla costa, disponendosi ovunque da Grecale (N-E). Durante la notte e la mattinata di domenica le precipitazioni tenderanno a spostarsi verso sud e ad interessare maggiormente il Riminese, con quota neve in ulteriore calo e possibilità di pioggia mista a neve fin sulla costa in tarda mattinata. Dal pomeriggio di domenica inizierà ad affluire la parte più corposa del freddo con possibilità di nevicate su Riminese fin sulla costa con precipitazioni specialmente su versante meridionale della provincia, entroterra e Pesarese. Venti moderati da N-E in attenuazione nelle zone soggette a precipitazioni".

L'inizio di settimana

"Lunedì - viene spiegato da Youmeteo - precipitazioni nevose, a carattere locale ed in entrata dal mare, potrebbero interessare la provincia di Ravenna e Forlì-Cesena con accumulo fin sulla costa. Venti moderati da N-E con tendenza a diminuire d’intensità e a ruotare da Maestrale nelle zone soggette a precipitazioni nevose. Temperature massime intorno a 0°/2° sulla costa. Martedì non si escludono deboli rovesci nevosi a carattere locale interesseranno essenzialmente la costa da Ravenna a Rimini. Temperature massime inferiori a 0° anche sulla costa con venti che calmeranno e ruoteranno da Maestrale ovunque, in appennino punte di -15°/-18°.

Mercoledì

"Mercoledì tra notte e mattino ancora possibilità di deboli rovesci nevosi sulla costa - avvertono da Youmeteo -. Tra il pomeriggio e la sera le correnti inizieranno a ruotare dai quadranti meridional, ma l’entrata di aria più umida da occidente favorirà temporanee, ma diffuse, nevicate su tutta la Romagna in movimento dall’Appennino verso la costa. Giovedì le temperature sono previste in forte aumento ad iniziare dalle quote medie, con venti che si disporranno dai quadranti meridionali e possibilità di rischio idrogeologico dovuto alla rapida fusione della neve in appennino e al possibile e conseguente aumento della portata dei fiumi su tutta la Romagna". Le previsioni sono a cura del centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com.