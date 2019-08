Giovedì a rischio temporali sulla Romagna: ma da venerdì torneranno sole e caldo

Sarà un giovedì a rischio temporali sulla Romagna. Responsabile della nuova fase d'instabilità un nuovo afflusso da nord ovest, che porterà nuvole e qualche pioggia temporalesca a macchia di leopardo (non è possibile definire con precisione le zone più interessate dai fenomeni). Il peggioramento avrà vita breve. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha ha diramato un'allerta gialla per temporali spiegando che "su tutta la regione sono previsti temporali, anche organizzati, con fulmini, locali grandinate, raffiche di vento e piogge localmente anche di forte intensità. I fenomeni saranno in esaurimento dalla serata". Da venerdì tornerà il sereno, con temperature in aumento per effetto di una nuova ondata di caldo africano il cui picco è atteso per lunedì. Le ultime elaborazioni matematiche indicano la possibilità di un nuovo break per metà mese. Ma si tratta di una linea di tendenza che necessita di conferme.

Per giovedì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede nuvolosità variabile anche a carattere cumuliforme, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni dal tardo pomeriggio-sera. Le temperature minime sono attese stazionarie o in lieve aumento comprese tra 23 e 24 gradi; massime in flessione comprese tra 28 e 32 gradi. I venti soffieranno deboli variabili, ma con rinforzi e raffiche anche di forte intensità nelle aree interessate da attività temporalesca. Il mare sarà poco mosso sotto costa, mosso al largo. Da venerdì cielo sereno e temperature tra 30 e 34 gradi. Per i giorni a seguire, informa Arpae, "un campo di alta pressione manterrà condizioni di tempo stabile fino alla giornata di lunedì, con temperature in aumento e probabili condizioni di disagio bio climatico. Martedì 13 possibile peggioramento per l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica e flessione delle temperature".