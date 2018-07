Veloce passaggio temporalesco si scatena con la grandine

Una grandinata particolarmente intensa ha colpito il territorio al confine tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna. L'intensa precipitazione ha investito l'area di Casemurate, con forti rallenamenti lungo la Cervese per visibilità limitata, con gli automobilisti costretti anche a fermarsi. Il nubifragio è velocemente scivolato verso sud, investendo la costa cesenaticense, dove i pluviometri hanno registrato oltre 18 millimetri di pioggia. La tempesta è durata pochi minuti. Si tratta di un nucleo temporalesco che nel primo pomeriggio aveva investito il bolognese, per poi spostarsi verso la Bassa Romagna e quindi puntare verso sud-est. Dove vi sono state le precipitazioni vi è stato una temporanea, ma marcata flessione delle temperature, picchiate a circa 20°C.

Per giovedì le previsioni indicavano la possibilità di temporali sparsi. Il tutto a causa di una saccatura che è entrata nel Nord Italia, portando aria instabile in quota. Anche venerdì è prevista nuvolosità variabile, con temporali sparsi nel corso della giornata più probabili sui rilievi. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, con le massime oscillanti tra 28 e 33°C. Sabato è prevista nuvolosità variabile con locali addensamenti più consistenti lungo i rilievi e sul settore centro-orientale, che nel corso della giornata daranno luogo a brevi rovesci o temporali sparsi. Le temperature minime saranno comprese tra 21 e 23 gradi; mentre le massime in flessione tra 27 e 31 gradi. Successivamente, informa l'Arpae, "la presenza di un campo di pressione attestato su valori medi determinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato".