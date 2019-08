I temporali saltano il Forlivese. Nei prossimi giorni caldo in aumento

I temporali questa volta hanno risparmiato il Forlivese, sviluppandosi in mare aperto e a tratti lungo la costa. Il passaggio perturbato ha comunque spazzato via l'afa. Nei giorni a seguire si attendono condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature in graduale aumento. Nella prossima settimana un promontorio anticiclonico sub-tropicale determinerà una nuova fase di caldo afoso. Nel lungo termine i modelli matematici intravedono il passaggio della quarta perturbazione del mese tra il 24 e il 25 agosto. Ma si tratta di una linea di tendenza che necessita di conferme nei prossimi giorni.