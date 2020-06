Inizio di settimana caldo e ventoso col Garbino. Venerdì a rischio temporali

Inizio di settimana caldo e ventoso sulla Romagna. L'attivazione dei venti di caduta dall'Appennino, il Garbino, ha spinto la colonnina di mercurio oltre i 30°C, con punte di 35.4°C come registrato a Santa Maria Nuova dalla stazione meteo associata alla rete amatoriale di Emilia Romagna Meteo. In città la massima è stata di 30,8°C (dato Arpae). Sempre nel capoluogo mercuriale è stata misurata una raffica di vento di 67.68 chilometri orari. Anche le giornate di martedì e mercoledì si annunciano calde e soleggiate, con massime intorno ai 35°C. I venti soffieranno dai quadranti sud-occidentali sui rilievi, di direzione variabile in pianura.

Bel tempo è previsto anche giovedì, mentre tra venerdì e sabato - informa l'Arpae - il transito di una veloce onda depressionaria a ridosso delle Alpi apporterà condizioni di instabilità sulla nostra regione, con fenomeni temporaleschi ed un sensibile calo delle temperature massime che si porteranno sotto i 30 gradi".