Inizio di settimana dai colori autunnali. E non mancheranno altre possibilità per piogge

Un lunedì dai colori autunnali, con cielo grigio, piogge intermittenti e temperature al di sotto della media del periodo. La perturbazione atlantica giunta domenica ha dato una spallata definitiva all'estate. E la settimana che traghetterà all'ultimo weekend di settembre sarà caratterizzata dalla variabilità atmosferica. Dopo le piogge di lunedì, martedì si attende una giornata per lo più stabile e soleggiata per effetto della temporanea rimonta dell'alta pressione. Ma mercoledì tornano ad aprirsi gli ombrelli: si profilano condizioni instabili con una possibile nuova rapida depressione atlantica in transito che potrà portare piogge e rovesci sparsi, più persistenti sui rilievi. Le temperature minime sono previste in rialzo dopo una temporanea flessione, con valori tra 17 e 18°C, mentre le massime risaliranno senza oltrepassare i 25°C.

"Dopo il passaggio della perturbazione atlantica atteso per la giornata di mercoledì, il campo pressorio tenderà ad aumentare, con le correnti in quota che resteranno di provenienza occidentale - informa il servizio meteorologico dell'Arpae -. Pertanto il tempo diverrà più stabile con ampi spazi di sereno e qualche annuvolamento di passaggio. Nella giornata di sabato il possibile transito di una perturbazione al di là delle Alpi, potrebbe favorire qualche annuvolamento in più anche sulla nostra regione, con la possibilità di isolati piovaschi sulle aree di crinale; un miglioramento sembrerebbe profilarsi già domenica. Le temperature torneranno ad aumentare nei valori massimi da giovedì, in quelli minimi da venerdì e non sembrerebbero subire variazioni di rilievo nel corso del weekend, attestandosi sulle aree di pianura attorno a 15/16°C al primo mattino, 24/25°C durante le ore centrali del giorno".